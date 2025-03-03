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Вечерний Новосибирск

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Лжепредпринимателя осудили в Новосибирске за мошенничество с микрозеленью

Лжепредпринимателя осудили в Новосибирске за мошенничество с микрозеленью

Приговор по уголовному делу о мошенничестве с социальными выплатами вынесен в Новосибирске. 35-летнего мужчину признали виновным в предоставлении ложных и недостоверных сведений при получении социальных выплат.

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