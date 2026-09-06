Соболенко о борьбе за сохранение первой строчки рейтинга: «Зачем мне вообще об этом думать?»

Арина Соболенко прокомментировала борьбу за сохранение первой строчки рейтинга. Белоруска вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Тэйлор Таунсенд (6:4, 6:3).
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