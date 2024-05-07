Не поддались: как Киев пытался сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе пытались сорвать акцию памяти о погибших во время Великой Отечественной и Второй мировой войнах, о чем сообщает источник РИА Новости.
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