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Не поддались: как Киев пытался сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

Не поддались: как Киев пытался сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе пытались сорвать акцию памяти о погибших во время Великой Отечественной и Второй мировой войнах, о чем сообщает источник РИА Новости.

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