Шунин поддержал переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию

Вратарь сборной России по футболу и московского "Динамо" Антон Шунин заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) нужно рассмотреть возможность перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию.