Газета.ру

7 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Что примечательно так то что все  деятели когда становятся бывшими прозревают и начинают поучения как надо вести поли...Экс-премьер Япони...
  • Владимир Шалимов
    Пусть только сунутся в пределы остатков Украины эти вонючие пшеки! Тогда ракеты "из арсенала украинских ПВО" начнут б...GW: США могут зас...
  • Ингерман Ланская
    эта ВМ - провокаторЭксперт Милашевск...

Шунин поддержал переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию

Шунин поддержал переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию

Вратарь сборной России по футболу и московского "Динамо" Антон Шунин заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) нужно рассмотреть возможность перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх