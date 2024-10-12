В Крыму начались съемки фильма к 100-летию "Артека"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Артеке стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812", который планируют презентовать в 100-летнему юбилею международного детского центра.
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