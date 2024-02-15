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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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35-летнюю годовщину вывода советских войск из Афганистана отметили в Барнауле

35-летнюю годовщину вывода советских войск из Афганистана отметили в Барнауле

Первые лица края и ветераны возложили цветы на Мемориале Славы Митинг в честь годовщины вывода войск из Афганистана / Фото: dumabrn, tomenko_22 15 февраля в Барнауле прошел митинг, посвященный 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.

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