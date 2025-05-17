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В МЧС РФ напомнили о запрете сжигания мусора на приусадебных участках

В МЧС РФ напомнили о запрете сжигания мусора на приусадебных участках

В МЧС РФ напомнили о запрете сжигания мусора на приусадебных участках Ирэн ОрлонскаяВведение особого противопожарного режима подразумевает жесткий запрет на разведение костров, сжигание мусора, тополиного пуха и сухой растительности, включая территории дач и приусадебных участков.

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