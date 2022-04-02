Алжир намерен поднять цены за газ для Европы

Алжир, 2 апреля. Власти АНДР не исключают пересмотр цен на газ, экспортируемый в Испанию. Об этом сообщил генеральный директор государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар в заявлениях агентству Algérie Presse Service (APS).