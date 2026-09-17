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Аллан забил эффектный гол в дебютной игре за «Манчестер Сити», перед этим сделав ассист

Аллан забил эффектный гол в дебютной игре за «Манчестер Сити», перед этим сделав ассист

Новый вингер «Манчестер Сити» Аллан забил в дебютной игре за английский клуб.Новый вингер «Манчестер Сити» Аллан забил в дебютной игре за английский клуб.

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