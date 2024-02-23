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Крымская газета

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Венгрия закрыла перед Киевом дверь, а США перекрывает Украине кислород: информационный хит-парад

Венгрия закрыла перед Киевом дверь, а США перекрывает Украине кислород: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Короткая предпраздничная неделя подходит к концу, а это значит, что перед тем как мы начнём поздравлять наших защитников Отечества с праздником, посмотрим на номинантов очередного выпуска информационного хит-парада #всё_как_есть.

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