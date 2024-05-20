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МВД Словакии: стрелявший в Фицо мог действовать не один

МВД Словакии: стрелявший в Фицо мог действовать не один

По словам министра внутренних дел, это допущение основано на разведданых, полученных МВД.<strong>Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил, что Юрай Цинтула, который стрелял в премьер-министра страны Роберта Фицо, мог действовать не один.

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