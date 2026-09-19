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Татар-информ

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Жители РТ могут проголосовать за появление интернета в своем поселении

Жители РТ могут проголосовать за появление интернета в своем поселении

Что делать, чтобы в вашем поселении провели интернетНа портале «Госуслуги» проходит голосование за установку базовых станций в малых населенных пунктах.

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