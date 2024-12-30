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Медведев: Россия на пороге появления "партии пацанов" и "партии чушпанов"

Медведев: Россия на пороге появления "партии пацанов" и "партии чушпанов"

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, заявил в своем Telegram-канале о сбывшихся прогнозах на 2024 год, подчеркнув создание в России "партии пацанов" и "партии чушпанов", что стало для него ожидаемым развитием событий.

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