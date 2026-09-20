Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян пообещал прекратить финансирование Украины

Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что в случае победы на президентских выборах 2027 года прекратит любое финансирование Украины.
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