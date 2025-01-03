Бенсон травмировал вратаря «Колорадо» Уэджвуда, упав ему на ногу. Пока голкипер лежал, форвард «Баффало» поднялся и забил гол – судьи засчитали

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Колорадо» (5:6 ОТ). В начале третьего периода 19-летний форвард «Сэйбрс» после контакта с нападающим Паркером Келли упал на правую ногу вратарю «Эвеланш».