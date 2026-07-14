БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Экспромт, блеф или угроза? Трамп обещает превратить Украину в Ирак и Ливию

Экспромт, блеф или угроза? Трамп обещает превратить Украину в Ирак и Ливию

Может ли «бесполетная зона» над незалежной спровоцировать Третью мировую? Дмитрий Родионов Фото: Zuma/TASS США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности, заявил американский президент Дональд Трамп.

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