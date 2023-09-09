Тёмные тени великих: тираническая сторона пяти русских гениев

ВМ

Вовка Мопош

Провокатор, распространяющий бредни… Хвакты и де? Мне 5 лет, умер ИВС. В хате собрался народ - все искренне плакали… факт - деда дважды отправляли в ссылку: первый раз раскулачили, но Папа павлика морозова помог… Второй раз уже не вернулся. Мама была с ним, одна вернулась в родную деревню (из четырёх сестёр, старший их брат был убит красными)… И всё же плакали искренне, переживая: «Что теперь будет?»… Правда, через некоторое время жить стали лучше…. Факты давайте, а не как медведев …. Из-за угла.