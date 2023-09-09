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Тёмные тени великих: тираническая сторона пяти русских гениев

Тёмные тени великих: тираническая сторона пяти русских гениев

Тёмные тени великих: тираническая сторона пяти русских гениев Елена ГалицкаяИстория полна великих личностей, но далеко не все из них сияют светом в семейной жизни.

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Комментарии
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Вовка Мопош
Провокатор, распространяющий бредни… Хвакты и де? Мне 5 лет, умер ИВС. В хате собрался народ - все искренне плакали… факт - деда дважды отправляли в ссылку: первый раз раскулачили, но Папа павлика морозова помог… Второй раз уже не вернулся. Мама была с ним, одна вернулась в родную деревню (из четырёх сестёр, старший их брат был убит красными)… И всё же плакали искренне, переживая: «Что теперь будет?»… Правда, через некоторое время жить стали лучше…. Факты давайте, а не как медведев …. Из-за угла.
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