Южная Корея захотела впервые за 30 лет изменить концепцию объединения с КНДР

Южная Корея заявила, что хочет изменить концепцию объединения с КНДР впервые за последние 30 лет. «План объединения на основе национального сообщества был официальным для нашего правительства, но он не учитывает философию либеральной демократии, на которую мы ориентируемся», — отметили в администрации президента.