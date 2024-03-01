Южная Корея захотела впервые за 30 лет изменить концепцию объединения с КНДР

Южная Корея заявила, что хочет изменить концепцию объединения с КНДР впервые за последние 30 лет. «План объединения на основе национального сообщества был официальным для нашего правительства, но он не учитывает философию либеральной демократии, на которую мы ориентируемся», — отметили в администрации президента.
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