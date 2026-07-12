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Грелла о сборной Англии: «Это все равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна». Удивительно, что они умудряются побеждать, играя настолько плохо»

Экс-форвард « Лидса » и клубов МЛС Майк Грелла раскритиковал игру сборной Англии на ЧМ-2026 .  Ранее команда Томаса Тухеля вышла в полуфинал турнира, обыграв сборную Норвегии в 1/4 финала (2:1).

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