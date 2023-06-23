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Bild: ВКС России не позволили украинской армии провести успешное контрнаступление

Bild: ВКС России не позволили украинской армии провести успешное контрнаступление

Российская авиация не оставила Вооруженным силам Украины шансов на успешное контрнаступление. Противник понес большие потери, испытал дефицит средств ПВО, не получил от Запада запрашиваемых самолетов и вертолетов, заявило немецкое издание Bild.

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