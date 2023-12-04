Планета празднует Всемирный день почв: смысл праздника, который отмечается 5 декабря Ирина ОрлонскаяВ мире 5 декабря ежегодно отмечается Всемирный день почв, в 2023 году он проходит под девизом «Остановим засоление почв, поднимем продуктивность почв».
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