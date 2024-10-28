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Петербургский дневник

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В пользу петербурженки взыскали более 11 миллионов рублей неустойки

В пользу петербурженки взыскали более 11 миллионов рублей неустойки

Срок сдачи квартиры покупательнице затянулся на 15 лет Более 11 миллионов рублей получила 43-летняя женщина за 15-летнее безрезультатное ожидание своего жилья, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

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