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Марат Хуснуллин похвалил Нижегородскую область за благоустройство парков

Марат Хуснуллин похвалил Нижегородскую область за благоустройство парков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля, ФедералПресс. Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин оценил ход реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и отдельно отметил успехи Нижегородской области, сообщает пресс-служба кабмина.

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