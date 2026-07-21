Марат Хуснуллин похвалил Нижегородскую область за благоустройство парков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля, ФедералПресс. Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин оценил ход реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и отдельно отметил успехи Нижегородской области, сообщает пресс-служба кабмина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии