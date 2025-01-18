СК и прокуратура проведут проверки по ситуации с пенсионеркой, которая топит печь картоном

89-летняя жительница Барнаула вынуждена искать макулатура на мусорках, так как газ ей так и не подключили В Барнауле СК и прокруатура организовали проверки по сигналу общественников Народного фронта о возможном нарушении прав 89-летней жительницы Барнаула.
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