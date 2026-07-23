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"Годных к службе вернут на родину": эксперт про депортацию украинцев из Европы

"Годных к службе вернут на родину": эксперт про депортацию украинцев из Европы

Роман украинских беженцев с Европой закончился — военнообязанных мужчин будут возвращать на родину. Европейцы предполагали, что история продлится год-два, но она затянулась на годы, и содержать миллионы украинцев стало тяжело даже для Германии и Польши.

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