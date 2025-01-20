Кроссоверы от 2,3 млн рублей — большой тест «За рулем»

Обычно за жизненный цикл автомобиль проходит один-два рестайлинга. Редко их бывает три. Но компания Chery обновляет компактный кроссовер Tiggo 4 в четвертый раз!Округло-плавные обводы кузова сменились угловатыми.
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