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Искусство

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Уроки истории. Сергей Собянин рассказал о программе «Музеи детям»

В столице набирает обороты масштабный просветительский проект «Музеи — детям». Учащиеся школ и колледжей получают свободный доступ к 125 городским галереям и историческим усадьбам, оформляя проход по обычным социальным картам.

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