На сайт правительства ХМАО вернули фотоархив экс-губернатора Комаровой, который удалили после ее отставки

После разразившегося скандала из-за подчиненных врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука, которые удалили с официального сайта правительства региона фотографии с экс-губернатором Натальей Комаровой, сделанные за 14 лет ее пребывания в должности, фотоархив был восстановлен.