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Царьград

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Китай приблизился к независимому производству микросхем

Китай приблизился к независимому производству микросхем

Акции крупнейших поставщиков оборудования для производства микросхем резко снизились после сообщения о начале выпуска в Китае собственных иммерсионных литографических установок глубокого ультрафиолетового диапазона, или DUV.

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