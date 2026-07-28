Китай приблизился к независимому производству микросхем

Акции крупнейших поставщиков оборудования для производства микросхем резко снизились после сообщения о начале выпуска в Китае собственных иммерсионных литографических установок глубокого ультрафиолетового диапазона, или DUV.
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