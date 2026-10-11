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Яндекс стремительно восстанавливается после атаки 11 октября: хроника возвращения сервисов

Яндекс стремительно восстанавливается после атаки 11 октября: хроника возвращения сервисов

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