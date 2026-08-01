360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Гериатр Ткачева: замедление ходьбы и снижение функций органов говорят о старении

Гериатр Ткачева: замедление ходьбы и снижение функций органов говорят о старении

При старении походка человека замедляется, а некоторые органы дают сбой. Главные признаки наступления золотого возраста с точки зрения медицины назвала РИА «Новости» главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии