Гериатр Ткачева: замедление ходьбы и снижение функций органов говорят о старении

При старении походка человека замедляется, а некоторые органы дают сбой. Главные признаки наступления золотого возраста с точки зрения медицины назвала РИА «Новости» главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
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