Канье Уэст решился на неожиданный для себя шаг, чтобы спасти брак с Бьянкой Ценсори

Месяц назад прошел слух, что Канье Уэст и Бьянка Ценсори разводятся. Разговоры сошли на нет после того, как инсайдер выдал секрет музыканта: информацию СМИ он дал сам для того, чтобы вновь подогреть к себе интерес.