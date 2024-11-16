Канье Уэст решился на неожиданный для себя шаг, чтобы спасти брак с Бьянкой Ценсори

Месяц назад прошел слух, что Канье Уэст и Бьянка Ценсори разводятся. Разговоры сошли на нет после того, как инсайдер выдал секрет музыканта: информацию СМИ он дал сам для того, чтобы вновь подогреть к себе интерес.
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