AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 312 подписчиков

O`Stin оживил творения Льва Бакста в лимитированной коллекции одежды

O`Stin оживил творения Льва Бакста в лимитированной коллекции одежды

Дизайнеры бренда O`Stin изучили архивные эскизы театральных костюмов Льва Бакста, которые хранятся в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства, чтобы создать лимитированную коллекцию La Grande Première.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии