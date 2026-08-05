O`Stin оживил творения Льва Бакста в лимитированной коллекции одежды

Дизайнеры бренда O`Stin изучили архивные эскизы театральных костюмов Льва Бакста, которые хранятся в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства, чтобы создать лимитированную коллекцию La Grande Première.
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