Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения

Конфликт на Украине заставляет переосмыслить многие устоявшиеся концепции и парадигмы ведения военных кампаний в современных условиях, включая не только методы применения, но и требования к технико-боевым характеристикам бронемашин.
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