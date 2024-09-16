Сотрудник ЦРУ пытался убить Трампа

Вашингтон заявил, что в отношении Дональда Трампа, было совершено покушение на убийство. Изначально поступала информация, что на территории рядом с гольф-клубом, где проводил время Трамп, была зафиксирована стрельба между двумя мужчинами, «которые что-то не поделили».
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