Сотрудник ЦРУ пытался убить Трампа

Вашингтон заявил, что в отношении Дональда Трампа, было совершено покушение на убийство. Изначально поступала информация, что на территории рядом с гольф-клубом, где проводил время Трамп, была зафиксирована стрельба между двумя мужчинами, «которые что-то не поделили».