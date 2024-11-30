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В Татарстане капремонт многоквартирных домов продолжается на 15 объектах, работы завершены на 734 объектах

О ходе реализации республиканских и федеральных программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов доложил сегодня на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

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