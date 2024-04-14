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В Минобороны РФ пообещали «окончательный разгром ВСУ» после слов Зеленского о «наступе»

В Минобороны РФ пообещали «окончательный разгром ВСУ» после слов Зеленского о «наступе»

Сегодня 16K прочитали Президент-шоумен Зеленский решил напомнить о себе западным кураторам, дав интервью медиа-изданию Axel Springer.

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Комментарии
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Лев Добрый
Но для начала, надо обезглавить ВСУ, утилизировав &quot;верЬховного&quot;, потому что рыба тухнет с головы. Так легче разделать тушку рыбы!👀😜👈👍
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18 час.

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