В Минобороны РФ пообещали «окончательный разгром ВСУ» после слов Зеленского о «наступе»

Сегодня 16K прочитали Президент-шоумен Зеленский решил напомнить о себе западным кураторам, дав интервью медиа-изданию Axel Springer.
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