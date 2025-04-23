Незрячие дети создают аромат "Московские каникулы" в уникальной академии

Незрячие дети из Академии парфюмерии в Москве разрабатывают аромат "Московские каникулы". Под руководством опытных наставников и при поддержке бизнеса, они изучают парфюмерное искусство, раскрывая ритм столицы через уникальные композиции.
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