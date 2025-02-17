Председатель Союза пассажиров РФ: цены на такси формируются «втемную»

Агрегаторы такси продолжают скрывать процесс формирования цены, а это дискриминация пассажиров. Цена не должна зависеть от того, кто едет, средняя стоимость поездки не должна зависеть и от других факторов — от региона, маршрута, наличия машин, считает председатель Союза пассажиров РФ.