NYT сопроводила статью об отъезде Зеленского с саммита G7 фотографией гроба

Американская газета New York Times (NYT) удивила своих читателей выбором фотографии для статьи об отъезде президента Украины Владимира Зеленского с саммита G7.
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