Платные парковки во Владимире рискуют остаться «бесплатными»

Во Владимире медленно, но верно, начинается реализация пилотного проекта платных парковок. Напомним, что официально с 16 сентября по 31 декабря жители и гости города смогут воспользоваться платными парковочными местами на четырех улицах.
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