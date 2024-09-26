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Владимирские новости

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Платные парковки во Владимире рискуют остаться «бесплатными»

Платные парковки во Владимире рискуют остаться «бесплатными»

Во Владимире медленно, но верно, начинается реализация пилотного проекта платных парковок. Напомним, что официально с 16 сентября по 31 декабря жители и гости города смогут воспользоваться платными парковочными местами на четырех улицах.

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