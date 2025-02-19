Страна и люди
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Страна и люди

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Экипаж Т-72 «разобрал» блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении

Экипаж Т-72 «разобрал» блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении

Экипажи отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

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