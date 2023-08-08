Песков заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной нет

Любопытно, однакоПолитикаПодписатьсяПесков заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной нет Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛеонид НовосельцевОтветить5 час.Андрей ПавловМедведев 30 лет был рафинированным либерастом, и на тебе! Прям Тараканище! "Расторчу, проглочу, не помилую!"Ответить3 час.SSergРаз Песков заявил, значит скоро ждем "договорняк" с хохлами.Ответить13 мин.
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