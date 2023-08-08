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Песков заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной нет

Песков заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной нет

Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют.

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Комментарии
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Леонид Новосельцев
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5 час.
Андрей Павлов
Медведев 30 лет был рафинированным либерастом, и на тебе! Прям Тараканище! &quot;Расторчу, проглочу, не помилую!&quot;
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S
Serg
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