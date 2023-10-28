Глава МИД КНР Ван И потребовал от Белого дома соблюдать принцип "одного Китая"

Глава МИД КНР Ван И во время встречи с президентом США Джо Байденом потребовал от Белого дома соблюдения принципа "одного Китая" и договоренностей, которые были достигнуты в 70-80-х годах XX века при нормализации контактов и установлении дипломатических отношений между двумя государствами, передает агентство Xinhua.