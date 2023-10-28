Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Восстание будет не против Зеленского, а против неонацистского западного мира, уже присевшего на хохляндию. Больше тог...Экс-советник Кучм...
  • Семен Борисов
    Расстрелять наХХХ!!!В Сибири поймали ...
  • Уфимцев я
    Не понял я этих планов... как это - выселить? Это же их исконные земли? А остальные миллионы палестинцев куда? Всех у...Израиль разработа...

Глава МИД КНР Ван И потребовал от Белого дома соблюдать принцип "одного Китая"

Глава МИД КНР Ван И потребовал от Белого дома соблюдать принцип "одного Китая"

Глава МИД КНР Ван И во время встречи с президентом США Джо Байденом потребовал от Белого дома соблюдения принципа "одного Китая" и договоренностей, которые были достигнуты в 70-80-х годах XX века при нормализации контактов и установлении дипломатических отношений между двумя государствами, передает агентство Xinhua.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх