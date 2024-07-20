Экипажи танков Т-80 группировки российских войск «Юг» Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Раздоловка на северском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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