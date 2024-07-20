ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Повесить пидора!В Петербурге мужч...
  • Андрей Шишинов
    Казнить, нельзя помиловать. И эта запятая именно в нужном месте...МИД Белоруссии пр...
  • Михаил Еграшин
    Помнится, последнее, что им америкосы обещали - атомных эл.станций настроить (лишь бы своей ядерной программы не имел...Эксперт указал на...

Экипажи танков Т-80 уничтожили опорные пункты ВСУ на северском направлении

Экипажи танков Т-80 уничтожили опорные пункты ВСУ на северском направлении

Экипажи танков Т-80 группировки российских войск «Юг» Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Раздоловка на северском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх