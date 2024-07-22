Си Цзиньпин призвал сделать все возможное для проведения аварийно-спасательных работ после обрушения автодорожного моста на северо-западе Китая

Пекин, 20 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сделать все возможное для проведения аварийно-спасательных работ в целях обеспечения безопасности жизни и имущества людей после обрушения автодорожного моста в пров.
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