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Зоран Лукич: «Енисей» является фаворитом в матче, но белый флаг в Красноярск мы не взяли»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич заявил, что его команда находится не в лучшем состоянии, поэтому «Енисей» будет фаворитом в предстоящем матче Лиги ВТБ.

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