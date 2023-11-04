Петр Банников встретился с представителями традиционных конфессий Нижегородской области

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией матери и День народного единства, заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников и председатель Законодательного собрания Евгений Люлин встретились с главами традиционных конфессий региона.
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