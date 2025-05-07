АК «Ямал» объявила о задержке рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

В московских аэропортах в среду, 7 мая, введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. В связи с этим задерживается отправка бортов из городов ЯНАО и обратно, сообщила пресс-служба авиакомпании «Ямал».
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