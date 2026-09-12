Михаил Делягин: Прибыль не имеет будущего, будущее — за развитием человека

Трансформация ИИ: от отчаяния тотальной безработицы — к отчаянной же нехватке рабочих рук и мозгов Михаил Делягин Фото: Александр Рюмин/ТАСС Будущее вполне очевидно: его ростки кругом нас, они уже сломали асфальт прошлой повседневности.
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